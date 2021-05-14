Уже почти неделю мир наблюдает за резким обострением палестино-израильского конфлита, с обеих сторон погибли десятки людей. Ближневосточное противостояние продолжается уже несколько десятилетий, но на этот раз есть одно принципиальное отличие - погромы внутри израильских территорий, устраиваемые израильскими арабами.

В отличие от палестинцев, живущих на палестинских территориях, у большинства израильских арабов есть гражданство Израиля. Это связано с тем, что после создания государства Израиль в 1948 году они решили остаться жить в границах новой страны. К примеру, около 750 тысяч арабов тогда не захотели остаться или были выселены по ряду причин. Их называют палестинскими беженцами.

Израильские арабы могут рассчитывать на равную с еврейским населением социальную защиту и доступ к здравоохранению. Они обладают правом голоса с первых выборов, проведенных в 1949 году, активно пользуются этим правом, и в парламенте их интересы представляет целый блок арабских партий.

По последним данным, сейчас численность израильских арабов составляет примерно 1,9 млн человек (общее население Израиля - порядка 9 млн). 9% от этого числа составляют арабы-католики, остальные исповедуют ислам.

По словам представителей Центрального статистического бюро Израиля, при переписи арабы-мусульмане указывали, что считают себя палестинцами, обладающими паспортом государства Израиль.

Они не служат в Армии обороны Израиля (за исключением друзов - отдельной арабоязычной этнической группы), и их симпатии в ближневосточном конфликте всегда на стороне палестинцев, хотя многие и критикуют политику ХАМАС.

Среди смертников, устраивавших теракты в центральных районах страны, израильских арабов были единицы. В основном, это были палестинцы, проникавшие на территорию Израиля через блокпосты на оккупированных территориях.

Сейчас впервые с 1966 года израильское правительство приняло решение о применении в отношении арабской общины чрезвычайных мер безопасности.

Что происходит на месте?

В минувший понедельник, то есть на четвертый день обострения, стали приходить сообщения о поджогах и нападениях на прохожих в еврейских районах в центре Израиля. Хуже всего ситуация обстоит в Лоде - ближайшем городе к международному аэропорту «Бен-Гурион».

В сводках оттуда сообщается о множественных случаях нападений на прохожих со стороны арабов, вооруженных ножами. Одной из пострадавших стала молодая женщина на 39 неделе беременности. Раненых развозят по больницам не только скорые, но и добровольцы, курсирующие по улицам на личных автомобилях.

Из двух больниц в центре Израиля с начала недели поступали сообщения о попытках групп молодых арабов ворваться в приемный покой. С наступлением темноты компании громят магазины, бьют стекла жилых домов и крушат заправочные станции. Накануне в Лоде был введен режим чрезвычайного положения.

Также во многих городах проходят мирные демонстрации израильских арабов.

«Мы вышли выразить свое несогласие. Мы не хотим насилия и столкновений с полицией, но мы не можем молчать, когда людей выселяют из их домов, когда верующего не пускают в его святыню на молитву», - говорит Надин Бадвайа из Рамле.

Речь идет о решении Верховного суда Израиля выселить несколько арабских семей из домов в Восточном Иерусалиме и о последующих столкновениях палестинцев с израильской полицией у мечети «Аль-Акса» на Храмовой горе.

«Несмотря на упорные попытки государства [Израиль] разделить нас, мы солидарны с нашими братьями. Эта битва - одна на всех. Мы - единый народ, и государство считает нам врагами. Это видно по тому, как они реагируют на арабские демонстранции», - говорит Раван Башарат, участник акции протеста в Яффо.

В среду в некоторых районах Израиля еврейское население начало в ответ громить арабские лавки. В городе Бат-Ям на границе с Тель-Авивом толпа жестоко избила таксиста-араба, он в тяжелом состоянии. В похожей ситуации в Хайфе таксист пошел на таран толпы, пытавшейся окружить его автомобиль.

«Меня не волнует, бурлит у вас кровь или нет. Бурлит, и что дальше? Это не имеет значения. Вы не можете брать закон в свои руки, - отреагировал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на эпизод с избиением араба в Бат-Яме. - Вы не можете линчевать граждан арабской национальности, также как и они не могут делать это с евреями. Так не будет».

Реакции арабских лидеров в Израиле пока нет.

Трудности арабской интеграции

Израильское и арабское население Израиля почти не пересекаются. Любой приезжий, даже плохо знающий географию Израиля, без труда отличит арабский населенный пункт - город, деревню или просто район - от еврейского. Кроме состава населения они отличаются манерой постройки, инфраструктрой и даже обычными вывесками.

Эта арабка живет в еврейском городе Лод, в самом центре Израиля

На нужды арабского сектора из бюджета страны ежегодно тратятся миллиардные суммы, но интеграции это особо не способствует. Израильские левые говорят, что выделять деньги не достаточно, нужны специальные программы по интеграции, которых нет.

Правые отвечают, что обособленность - осознанный выбор общины, имеющей налоговые послабления и предпочитающей собственную систему образования.

Сами израильские арабы, в особенности их лидеры, заявляют, что не намерены ни в каком виде служить «израильской оккупации».

«Права израильских арабов проистекают из их гражданства и проживания на земле предков, и они никак не зависят от службы в армии, какой-либо гражданской службы или иного рода деятельности, отвечающей интересам оккупации», - такую формулировку еще в 2006 году внесли в документ «Арабское видение будущего» лидеры Верховной наблюдательной комиссии арабского сектора, и с тех пор она содержится в их уставе.

Попытки израильских властей привлечь арабскую молодежь к службе в армии или к альтернативной службе были расценены как намерение исказить национальное самосознание арабов и получить еще больше рычагов для их дискриминации. Правительство Израиля не возвращается к этому вопросу уже почти 20 лет.

Единственная область, в которой арабы и евреи активно пересекаются - здравоохранение. По последним данным, 20% врачей, 25% медсестер и медбратьев и 50% фармацевтов в стране - израильские арабы.

В этом смысле пандемия коронавируса стала редким поводом для еще большего сближения. Арабские и еврейские медики создавали совместные бригады с целью подчеркнуть, что этот тяжелый период - не время для вражды.

В Израиле прошлый год в шутку даже называют годом "коронного перемирия".

Гражданская война?

Изменения в израильских городах начались несколько лет назад. Риелторы в центре страны говорят, что как минимум за четыре последних года спрос на рынке съемного жилья среди арабских клиентов вырос в разы. Оставаясь приверженным религиозным устоям, новое поколение арабской молодежи демонстрирует запрос на другие условия быта и жизни в целом.

«Я живу в квартире с кондиционером и приезжаю на работу на машине. Мне нравится возможность заказать домой еду по телефону и пойти в ночной клуб, если захочется. До пандемии я впервые в жизни останавливался в отеле на Мертвом море, мог себе позволить», - говорит 22-летний Хазем Байдени.

В 2019 году он приехал в Тель-Авив из деревни Абу-Гош возле Иерусалима и возглавляет работу отдела химчистки в крупной прачечной. Дома он работал водителем минирефрижератора и получал 30% от той зарплаты, которую получает сейчас.

«Исследования показывают большой прогресс в социальном и экономическом аспектах жизни арабской общины. Они стали менее консервативными, все большее число из них получает образование, и в целом их уровень жизни заметно вырос», - комментирует Меир Элран из Института исследований национальной безопасности.

Но эксперты опасаются, что события последних дней похоронят эти робкие намеки на интеграцию.

«Если раньше израильских арабов с палестинцами объединяли в основном клановая и общинная принадлежность, то сейчас они уступают место националистическим настроениям. Это уже не просто сопереживание соплеменникам, а активная борьба против государства, гражданами которого они являются», - считает Давид Коэн, эксперт Иерусалимского института стратегических исследований и безопасности.

Один из ведущих специалистов по исламу и арабскому миру, профессор Рафи Исраэли из Еврейского университета, в 2016 предрекал, что настанет день, когда израильские арабы начнут разваливать страну изнутри по боснийскому сценарию. В ходе конфликта 1992-95 гг. между боснийскими мусульманами и хорватами, проживавшими в Боснии и Герцоговине, соседи и вчерашние приятели жестоко убивали друг друга на этнической и религиозной почве.

Тогда слова Исраэли вызвали бурю возмущения среди политиков левого толка и тех израильтян, кто разделяет мнение о том, что арабы в Израиле подвергаются дискриминации.

Но сейчас его цитируют снова. Особенно после инцидента, когда погромщики-арабы в одном из городов сорвали израильский флаг и водрузили на его место палестинский.

«Мы все погрязли в осторожных формулировках, пора четко и ясно сказать - в Израиле впервые в его новейшей истории идет гражданская война. Впервые с 1930-х годов мы наблюдаем еврейские погромы, к тому же на еврейской земле. Я вздрагиваю от одного этого словосочетания – «еврейский погром». И это страшнее, чем очередные разборки с ХАМАС», - говорит историк Хилель Эфрани.