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В индийском районе Нагаон штата Ассам нашли мертвым стадо из 18 диких слонов, сообщает BBC.

Трупы животных в лесу обнаружили жители близлежащей деревни.

Отмечается, что впервые за 20 лет в Ассаме так много слонов были обнаружены мертвыми одновременно.

Министр штата Химанта Бисва Сарма сказал, что обеспокоен гибелью такого «огромного количества слонов» и было назначено расследование.

По предварительным данным, животные погибли от удара молнии в заповедник Кандолим.

В Индии - более 27 тыс. азиатских слонов. Около 21% из них живут в Ассаме.
ForUm

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