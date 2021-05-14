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Тель-Авив отверг предложенное Египтом долгосрочное перемирие в Секторе Газа до полного завершения своих военных операций.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на Al Arabiya и AP.

Отмечается, что Египет часто выступает посредником между Израилем и террористической группировкой «ХАМАС», и он был ключевым игроком в прекращении прошлых раундов боевых действий. Официальные лица сначала встретились с лидерами «ХАМАС» в Секторе Газа, а затем провели переговоры с израильтянами в Тель-Авиве.

Египетская делегация предложила Тель-Авиву перемирие на один год при условии, что Каир будет его контролировать и координировать. Египет также попросил Израиль остановить поселения и поддержку войск во время штурма мечети Аль-Акса, а также прекратить убийства лидеров в Секторе Газа.

Однако Израиль не только отказался от долгосрочного перемирия до конца своих военных операций, но и отказался принять посредничество Каира для начала перемирия в Секторе Газа. В ответ Каир решил «заморозить» сотрудничество с Израилем по ряду направлений.

Напомним, в течение последних четырех дней между Израилем и Сектором Газа длятся боевые действия. Они были вызваны столкновениями в мечети Аль-Акса в Иерусалиме, где произошли столкновения между палестинцами и израильской полицией.
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