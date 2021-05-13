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Украинская авиакомпания МАУ заявила об отмене всех рейсов из Киева в Тель-Авив и из Тель-Авива в Киев, которые были запланированы на 13 мая. Речь идет о рейсах с номерами PS778, PS775, PS776 и PS777, сообщили ForUm’у в пресс-службе компании.

Также авиакомпания перенесла на три часа вылет своего самолета рейсом PS778 из Тель-Авива утром 14 мая.

В МАУ свои действия объяснили тем, что власти Израиля издали сообщение для летного персонала NOTAM, и необходимостью обеспечить безопасность пассажиров и экипажей.

«Решение об осуществлении рейсов будет пересматриваться каждые 24 часа с учетом наличия или отсутствия ограничений для осуществления полетов в аэропорт Бен-Гуриона в Тель-Авиве», — заявили в МАУ.

11 мая территорию рядом с аэропортом Тель-Авива обстреляли из ракет со стороны Сектора Газа. Из-за этого ряд самолетов не смогли сесть в главном аэропорту Израиля и ушли на запасные аэродромы.

Борт МАУ планировал совершить посадку, но в этот момент началась атака. Из-за этого самолет ушел на запасной аэродром в Ларнаку, а после стабилизации ситуации вновь вылетел в Тель-Авив.

Утром 13 мая власти Израиля выпустили NOTAM №A0762/21, которым разрешили самолетам вылетать из Тель-Авива, но при этом входящий международный трафик должен обслуживаться в аэропорту Рамон рядом с Эйлатом.
ForUm

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