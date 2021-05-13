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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто после встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Братиславе в четверг заявил об осторожном оптимизме, наблюдаемом в решении конфликтных вопросов между двумя странами.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на венгерское издание Hirado.

Выступая перед венгерскими журналистами, Сийярто отметил, что отношения между Венгрией и Украиной в последнее время не развивались по позитивному сценарию. Он сказал, что было и есть много разногласий, источниками которых стали действия украинской стороны против закарпатских венгров.

Вместе с тем Сийярто подчеркнул, что «в последние дни, однако, был достигнут прогресс, который дает повод для осторожного оптимизма» и что «в нынешней ситуации эти небольшие успехи также следует ценить».

Сийярто сказал, что договорился с украинским коллегой о созыве после долгого перерыва встречи совместной комиссии по вопросам обеспечения прав национальных меньшинств так быстро, насколько это возможно, чтобы обсудить другие вопросы кроме образования.

Сийярто также назвал поводом для осторожного оптимизма тот факт, что после второй встречи венгерско-украинской рабочей группы по вопросам образования накануне «кажется, намечается решение, которое могло бы помочь закарпатским венграм оказаться в лучшем положении по использованию родного языка».

Кроме того, в ходе заседания обсудили проект соглашения между правительствами Украины и Венгрии о взаимном признании документов об образовании и ученых степенях.

Посол Украины в Будапеште Любовь Непоп после заседания в среду заявила, что оно прошло «в форме конструктивного и открытого диалога». Украинская сторона проинформировала венгерских коллег об обеспечении образовательных прав венгерского национального меньшинства в Украине в контексте имплементации законов Украины «Об образовании» и «О среднем образовании».

По словам Непоп, по результатам переговоров стороны договорились о дальнейших совместных шагах для обеспечения качественных условий для получения школьного образования гражданами Украины венгерского происхождения и согласились продолжать совместно работать в рамках межведомственной рабочей группы по вопросам образования.

По приглашению украинской стороны следующее заседание украинско-венгерской межведомственной рабочей группы по вопросам образования состоится в Украине.
ForUm

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