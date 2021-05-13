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В пятницу, 14 мая, в восточные области Украины придет жара – там ожидается днем ​​24 + 28 градусов, сообщает синоптик Наталья Диденко.

На Запорожье и Днепропетровской области 14-го мая будет + 22 + 26 градусов. В большинстве областей Украины воздух прогреется до + 19 + 22 градусов.

Более свежим предполагается Запад – днем ​​+17 + 22 градуса.

Дожди пройдут в западных, северных областях Украины, дойдут до Винницкой, Одесской, затронут часть Черкасской область и Кропивницкого с районами.

На остальной территории будет преобладать сухая погода. Ветер ожидается юго-западный, южный, умеренный, временами порывистый.

В Киеве пятница будет с дождем и потеплением до +20 градусов!  
ForUm

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