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Лучший возраст - возраст познания Бога. Пока мы познаем Господа, мы живем. 

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Любой возраст прекрасен. В юности у нас есть сила, активность, мы можем делать зримые вещи, в зрелом возрасте есть опыт и силы, а старость - естественное утешение, когда затухают страсти, присущие молодости и остается опытность и мудрость. Даже болезни являются поводом для большей мудрости и спокойствия. Само тело толкает в старости к молитве, просьбе, ненадеянию на себя и свои силы. И это развязывает нам руки от гордыни, умиротворяет», - объяснил владыка.

Митрополит Антоний напомнил, что необходимо принимать свой возраст с благодарностью Богу.

«Труднее всего человеку принять свой возраст. Смириться перед данностью. Молодые торопятся повзрослеть, повзрослевшие хотят повернуть время вспять, не желают мириться со своими немощами и возрастными изменениями. Но душа ведь не имеет возраста! Она дана человеку для вечности и старость ей не грозит. Душа может только наполняться живительной Божией силой, нести отпечаток Божией красоты», - подчеркнул управделами УПЦ.

Он призвал ценить каждый отведенный Богом момент жизни.

«Господь Человеколюбец одарил нас несметными сокровищами, главным из которых является любовь. И от нас зависит, научимся ли мы любить жизнь и людей, сможем ли не бояться возраста и трудностей, видя в них не только сложности, но и прекрасные возможности», - подытожил митрополит Антоний.
ForUm

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