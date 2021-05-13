СБУ фиксировала рост кибератак в период скопления российских войск на границах Украины.

Об этом сообщил начальник управления Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк во время Всеукраинского форума «Украина 30. Безопасность страны», передает Укринформ.

«Мы фиксировали рост кибератак в период стягивания войск РФ вблизи границ Украины», - сказал Витюк.

Как положительный пример противодействия Витюк отметил, что в марте СБУ заблокировала и не допустила кибератаку, которая осуществлялась подконтрольной спецслужбам РФ хакерской группировкой Armageddon на органы государственной власти. Атака была направлена ​​на получение доступа к закрытой информации. «Там мишенью были более 20 государственных органов», - отметил он.

Витюк сообщил, что в 2021 году СБУ было присечено более 600 различных кибератак и киберинцидентов.