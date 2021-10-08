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Первыми тремя странами, на которые осуществлялись российские кибератаки с июля 2020 года по июнь 2021 года, были США, Украина и Великобритания.

Об этом в блоге написал вице-президент по вопросам безопасности пользователей в Microsoft Том Барт, комментируя доклад компании Microsoft Digital Defense Report, передает Укринформ.

По его словам, за этот период 58% всех кибератак, за которыми наблюдала Microsoft, произошли именно из России.

Барт добавляет, что российские кибератаки все чаще нацелены на иностранные правительственные учреждения для сбора разведывательных данных. Такие кибератаки выросли за прошлый год с 3% до 53%.

В большинстве случаев речь идет об атаках на ведомства, занимающиеся внешней политикой, национальной безопасностью или обороной.

Отмечается, что, кроме России, американская компания также зафиксировала значительное количество кибератак из КНДР, Ирана, Китая, Южной Кореи, Турции, а также Вьетнама.
ForUm

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