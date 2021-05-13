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Армия Израиля разрабатывает планы наземной операции в секторе Газа. 

Об этом утром 13 мая на брифинге рассказал представитель Армии обороны Израиля Хидаи Зильберман, сообщает УНИАН со ссылкой на Times of Israel.

Уже сегодня планы должны представить на рассмотрение командованию и политическому руководству страны.

По словам Зильбермана, приказа о начале операции пока что не было, хотя военные подразделения уже сосредоточены в приграничных районах.

Напомним, начиная с 10 мая, палестинцы из сектора Газа начали ракетные обстрелы Израиля. За последние три дня боевики ХАМАСа выпустили по территории Израиля более 1500 ракет.

Израиль отреагировал на обстрел ракетными ударами. Министерство обороны Израиля мобилизует пять тысяч резервистов.

Перед этим сотни палестинцев были ранены во время беспорядков в Восточном Иерусалиме. Поводом к обострению конфликта стало намерение властей Израиля принудительно выселить несколько палестинских семей из Восточного Иерусалима.
ForUm

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