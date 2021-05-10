Сегодня, 10 мая, около 8:30, в полицию поступило сообщение о том, что из окна многоэтажки на улице Шевченко во Львове выпал ребенок.

По данным облглавка, на место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа и сотрудники других служб территориального подразделения полиции.

Как установили правоохранители, 2-летняя девочка выпала из окна восьмого этажа. Сейчас на месте работают сотрудники отдела полиции № 4 Львовского районного управления полиции, правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. Решается вопрос о правовой квалификации.