В Ровенской области УПЦ в селе Заболотье Владимирецкого района сторонники ПЦУ при поддержке районных депутатов и муниципальной варты срезали замки в храме святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова.

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Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, в непосредственном захвате храма участвовали представители муниципальной варты из города Вараш и два районных депутата – Геннадий Деревянчук и Степан Жданюк.

По словам верующих УПЦ, о захвате храма они узнали из информации в вайбер-группе «Заболотье активное», на страницах которой активисты ПЦУ разместили объявление о том, что 10 мая в 06.00 утра состоится богослужение в храме.

«Когда я увидел объявление, сразу прибежал на территорию храма, замки были срезаны, местные люди, где-то человек 30, зашли внутрь, а муниципальна варта и депутаты Деревянчук и Жданюк стояли на защите храма. Если наши люди, которые тоже прибежали под храм, пробовали зайти, то их поливали пеной из огнетушителей», - рассказал помощник старосты Сергей Середюк.

Верующие УПЦ вызвали полицию и собрались вместе, чтобы попытаться отстоять храм.

Претензии на храм, представители ПЦУ высказали еще перед Пасхой. В тот день, говорят очевидцы, они освятили свои куличи, позвав священника из ПЦУ на территорию храма. Для этого закрыли на цепи ворота и повесили желто-голубой флаг на крест.

Этот рейдерский захват прокомментировал иерарх УПЦ епископ Барышевский Виктор. «Буквально несколько дней назад мы писали, что слова Госсекретаря США Энтони Блинкена об «устранении искусственных препятствий при свободном, на основе принципов свободы совести, определении общинами своей принадлежности», сказанные им недавно в столице Украины, могут быть восприняты отдельными украинскими чиновниками в качестве «команды действовать, что приведет к новой волне захватов храмов УПЦ»», – написал владыка у себя в телеграмм-канале.

По его убеждению, захват, который состоялся при непосредственном участии двух районных депутатов и представителей муниципальной варти, может быть следствием этих месседжей Госсекретаря США.

«Возникают вопросы: это и есть «принципы свободы совести», о которых говорил высокий представитель страны из-за океана, или это «устранение препятствий» на пути к этим «принципам»? В случае утвердительных ответов на эти два вопроса, становится очевидным, что «препятствием» является сама УПЦ. И это «препятствие» действительно серьезное и большое, потому что на сегодня Украинская Православная Церковь остается самой крупной конфессией Украины», — отметил епископ Виктор.