Министр здравоохранения Омской области России Александр Мураховский найден живым, он сам пришел в деревню, сообщает Интерфакс.

Отмечается, что Мураховский вышел к людям в районе села Баслы. По данным пресс-службы, он находится в нормальном состоянии.

В правительстве региона отметили, что сейчас министр проходит обследование в больнице Большеуковского района.

Мураховский пропал 7 мая, уехав в лес на квадроцикле с охотничьей базы в деревне Поспелово Большеуковского района области. Около суток знакомые пытались разыскать его самостоятельно, но 8 мая были вынуждены сообщить о происшедшем в полицию.

В воскресенье поисковики обнаружили в 6,5 км от охотничьей базы квадроцикл министра, однако самого его найти тогда не удалось.

Ранее Мураховский являлся главврачом омской больницы скорой медицинской помощи №1 (БСМП-1), в которой лечили оппозиционера Алексея Навального.