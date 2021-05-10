Поиски пропавшего в лесу министра здравоохранения Омской области РФ Александра Мураховского, приостановленные накануне с наступлением темноты, возобновлены в понедельник утром, сообщает Интерфакс со ссылкой на в пресс-службу управления МВД России по региону.

«Пока добавить мне нечего к тому, что мы размещали вчера. Все, что могу сказать, что поиски возобновлены на рассвете», - сказал собеседник агентства.

Мураховский пропал 7 мая, уехав в лесной массив на квадроцикле с охотничьей базы в деревне Поспелово Большеуковского района. Около суток знакомые пытались разыскать его самостоятельно, но 8 мая были вынуждены сообщить о происшедшем в полицию.

В воскресенье поисковики обнаружили в 6,5 км от охотничьей базы квадроцикл министра, однако самого его найти не удалось до сих пор.

Ранее Мураховский являлся главврачом омской больницы скорой медицинской помощи №1 (БСМП-1), в которой лечили оппозиционера Алексея Навального. Региональный Минздрав он возглавил в начале ноября 2020 года после отставки прежнего министра Ирины Солдатовой, позднее объявленной в международный розыск и заочно заключенной под стражу по обвинению в многомиллионных махинациях при закупках медоборудования.