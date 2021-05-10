также в разделеМир
Кит застрял на мели в Темзе в Лондоне
В кибератаке на нефтепровод в США нашли российский след
Крейсер США задержал судно с крупной партией российского и китайского оружия 8
Чехия будет требовать от России возмещения ущерба 30
SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9 с 60 спутниками 21
Во Флориде устроили стрельбу в торговом центре 15
Лукашенко подписал документ о передаче власти 38
Взрыв в Кабуле: число погибших возросло 14
Италия намерена отменить карантин и восстановить туризм 14
В Индии уже 22 млн человек заразились COVID-19 11
Из-за кибератаки закрылся крупнейший топливный трубопровод в США 16
Появилось видео падения китайской ракеты 30
Макрон: На саммите ЕС планируют обсудить Россию и Brexit 13
Власти ЕС назвали сроки запуска поездок по COVID-паспортам 13
Меркель: Третью волну COVID-19 в ФРГ остановили 10
Пентагон: Учения НАТО Defender Europe 21 носят оборонительный характер 21
Аргентина перенесла парламентские выборы из-за вспышки COVID 39
Страны ЕС перенесли согласование COVID-паспортов 28

Поиски пропавшего в лесу министра здравоохранения Омской области РФ Александра Мураховского, приостановленные накануне с наступлением темноты, возобновлены в понедельник утром, сообщает Интерфакс со ссылкой на в пресс-службу управления МВД России по региону.

«Пока добавить мне нечего к тому, что мы размещали вчера. Все, что могу сказать, что поиски возобновлены на рассвете», - сказал собеседник агентства.

Мураховский пропал 7 мая, уехав в лесной массив на квадроцикле с охотничьей базы в деревне Поспелово Большеуковского района. Около суток знакомые пытались разыскать его самостоятельно, но 8 мая были вынуждены сообщить о происшедшем в полицию.

В воскресенье поисковики обнаружили в 6,5 км от охотничьей базы квадроцикл министра, однако самого его найти не удалось до сих пор.

Ранее Мураховский являлся главврачом омской больницы скорой медицинской помощи №1 (БСМП-1), в которой лечили оппозиционера Алексея Навального. Региональный Минздрав он возглавил в начале ноября 2020 года после отставки прежнего министра Ирины Солдатовой, позднее объявленной в международный розыск и заочно заключенной под стражу по обвинению в многомиллионных махинациях при закупках медоборудования.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3511 грн.
34
Теги