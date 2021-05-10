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За прошедшие сутки, 9 мая, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня, сообщил пресс-центр штаба ООС.  

Вблизи Авдеевки враг открывал огонь из стрелкового оружия. Боевых потерь среди наших защитников нет.

Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Во время плановых полетов БПЛА миссии над временно оккупированными территориями ОРДЛО произошло глушение GPS сигнала вблизи населенных пунктов Верхнешироковское, Черненко, Степановка, Новогнатовка, Старогнатовка, Светлый Луч.

У населенных пунктов Железное и Калиновое наблюдатели миссии, в результате глушения сигнала не смогли поднять в воздух БПЛА.

По состоянию на 7:00 утра, 10 мая, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Недалеко от населенного пункта Троицкое противник открыл огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра. Боевых потерь среди украинских военных нет.    
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