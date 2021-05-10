Представители ОРДЛО передали украинской стороне свои списки на обмен удерживаемыми лицами, сообщила участница гуманитарной подгруппы ТКГ по Донбассу Татьяна Иванова в эфире телеканала Украина 24.

«Украинская сторона передала списки на обмен пленными еще полгода назад, а то и больше. Все это время Украина настаивала на том, чтобы нам так же зеркально были предоставлены списки со стороны ОРДЛО. Очень долго эти списки не передавались, и в апреле этого года мы все-таки эти списки получили. Сейчас идет работа по этим спискам, они уточняются, с ними работают», - сказала она.

Иванова отметила, что это «маленький, но существенный шаг, который дает надежду, что все-таки мы придем к тому, что обмен произойдет».

«Еще рано говорить, сколько человек мы передадим и сколько получим, потому что только началась работа с этими списками. На прошлом заседании ТКГ было предложено, чтобы Украина приняла 4 человека. Это не в рамках обмена, это как их добрая воля. И глава украинской делегации сказал, что мы готовы принять их и других, кого бы нам не передали», - отметила член гуманитарной подгруппы в ТКГ.