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Сотни столичных байкеров возложили цветы к памятнику воинам-мотоциклистам, который находится на территории военно-исторического музея «Битва за Киев 1943 года» (Лютежский плацдарм) в Новых Петровцах под Киевом. Участников мотопробега встретил директор музея Иван Викован.

Как сообщает Центр информации УПЦ, инициатива почтения памяти воинов- мотоциклистов, которые погибли в Великую Отечественную Войну или уже почили, исходит от общины возрождающегося Спасо-Преображенского Межигорского монастыря.

«Памятник посвящен моторотам, в службе которых были свои непростые задачи. При всех танковых соединениях были мотороты, солдаты которых имели хорошую подготовку. Они ездили на мотоциклах в разведку, умели стрелять в движении, проезжать с поднятой коляской и выполнять многие задачи. 

Мы были знакомы с ветераном, который прошел на мотоцикле Курскую дугу и всю Великую Отечественную Войну, освобождал Киев. Был награжден двумя орденами Красной звезды и множеством других наград. Его подвиг вдохновил нас на создание памятника воинам-мотоциклистам», - рассказал один из организаторов мотопробега протодиакон Вячеслав Павлив.

Памятник воинам-мотоциклистам, принимавшим участие в Великой Отечественной Войне, был открыт в июне 2011 года и является единственным в Украине. 

Монумент представлен в виде большой звезды, один луч которой переходит в руль и колесо.

У байкеров стало традицией приезжать к памятнику с цветами, чтобы почтить память погибших в ВОВ.
ForUm

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