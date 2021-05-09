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Во Флориде (США) устроили стрельбу в торговом центре. В результате пострадали минимум 5 человек.

Об этом сообщает ABC.

В полиции сообщили, что всех посетителей и сотрудников выводят с территории.

«Доступ в торговый центр будет закрыт до дальнейшего уведомления», - сообщила полиция города.

Полицейским удалось задержать нескольких подозреваемых, их допрашивают. Как сообщается, между двумя группами людей возникла драка, участники которой впоследствии открыли огонь.

Раненые сейчас находятся в медучреждениях, угрозы их жизни нет. Причины инцидента остаются неизвестными.
ForUm

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