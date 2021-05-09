Командование Операции Объединенных сил обнародовало фото с последствиями обстрела гражданской инфраструктуры в Марьинке Донецкой области со стороны оккупационных сил РФ.

Как сообщается, по гражданской инфраструктуре поселка был нанесен удар крупнокалиберной артиллерии.

«Российско-оккупационные войска выпустили шесть снарядов из орудия МТ-12 Рапира калибра 100 мм. Оккупанты вели огонь из шахты Трудовская на окраине Донецка. В результате обстрела были повреждены шесть жилых домов и автомобиль местного жителя. Один из снарядов взорвался в нескольких метрах от дома, только благодаря счастливому стечению обстоятельств никто из жителей не пострадал», — говорится в сообщении.

За минувшие сутки оккупанты девять раз нарушили режим «тишины» на Донбассе.

Погибших или пострадавших среди украинских военных нет.