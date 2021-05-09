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Соединенные Штаты Америки и Украина провели совместные морские учения. Однако, учениям препятствовали российские корабли.

Действия партнеров пристально отслеживали и сопровождали своим присутствием корабли РФ. На этот раз на "охоту" отправились два пограничных сторожевых корабля ФСБ РФ проекта "Охотник", чуть отдаленно, но довольно навязчиво кружил еще один корабль ЧФ РФ, рассказали в Госпогранслужбе.

«Корабли страны-агрессоры, то объявляли вымышленные координаты закрытых районов, требуя оставить их, то опасно маневрировали и пытались искусственно сузить зону маневра для украинского и американского кораблей», - говорится в сообщении.

В Украине заявили о дерзком нарушении норм международного морского права.

«Ни четырехбальный шторм, ни наглые выходки "Охотников" под триколором не помешали партнерам отработать программу маневров», - отметили украинские пограничники.

Сейчас корабль морской охраны Госпогранслужбы "Григорий Куропятников" и американский корабль HAMILTON остаются в море, продолжая совместные учения.
ForUm

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