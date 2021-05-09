также в разделеОбщество
Полиция зафиксировала нарушения на День памяти 11
Российские корабли препятствовали совместным учениям США и Украины в Черном море 19
Медведчук: Мы боремся за сохранение исторической памяти и чтим подвиг воинов-освободителей, одержавших Победу в Великой Отечественной войне 13
Чубирко: Никакие праздники, которые навязывает нам власть, не заменят День Победы 16
Украинские и американские пограничники провели учения в Черном море 35
За сутки выявлено более 5 тысяч новых случаев заболевания 11
За время ООС подразделения ГСЧС восстановили почти 1750 объектов 16
В Украине отмечают День победы над нацизмом 23
В ОБСЕ отчитались об обстрелах и взрывах 13
Почти 600 коллективов ожидают очереди на вакцинацию от COVID 21
Степанов предупредил об опасности нового штамма коронавируса 21
Боевики нарушают линии отвода вооружения на Донбассе: собрано 250 единиц военной техники 12
В Карпатах выпало 20 сантиметров снега 15
Правоохранители напомнили о запрете тоталитарной символики 16
Спасатели предупреждают о заморозках 22
В Украине полностью вакцинировались 446 человек 19
СБУ открыла уголовное дело о похищении судьи Чауса 43
Коронавирус в Украине: за сутки выздоровели почти 20 тысяч человек 35

В Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Президент Украины Владимир Зеленский в этот день обратился к украинцам.

На сайте Офиса президента опубликовали видеообращение.

По его словам, в составе Антигитлеровской коалиции воевали около 7 млн украинцев.

"Что для нас победа над нацизмом? Это благодарность, которая не имеет границ... Это благодарность предкам за изгнание нацистов из Харькова, Донецка, Одессы и Крыма, из Киева и Львова... Это память о страшной цене победы... Это выстраданное сокровище", - заявил он.

Зеленский отметил, что во Второй мировой войне погибли 8 млн украинцев.

День победы над нацизмом во Второй мировой войне установлен в соответствии с законом "Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов". Празднование Дня победы над нацизмом включает в себя переосмысление событий Второй мировой войны, разрушение советских исторических мифов, честный диалог о сложных страницах прошлого.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1637 грн.
8
Теги