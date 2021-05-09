также в разделеОбщество
За время ООС подразделения ГСЧС восстановили почти 1750 объектов 7
В Украине отмечают День победы над нацизмом 20
Почти 600 коллективов ожидают очереди на вакцинацию от COVID 19
Степанов предупредил об опасности нового штамма коронавируса 20
Боевики нарушают линии отвода вооружения на Донбассе: собрано 250 единиц военной техники 11
В Карпатах выпало 20 сантиметров снега 14
Правоохранители напомнили о запрете тоталитарной символики 15
Спасатели предупреждают о заморозках 21
В Украине полностью вакцинировались 446 человек 18
СБУ открыла уголовное дело о похищении судьи Чауса 43
Коронавирус в Украине: за сутки выздоровели почти 20 тысяч человек 34
Украина без «красных зон» карантина 14
Сегодня отмечают День памяти и примирения 29
7 мая. Картина дня 17
Для киевлян создали электронную карту пунктов вакцинации от COVID-19 40
Украине обещают заморозки, дожди и грозы 61
За выпавшего из окна ребенка уволили директора и воспитательниц детсада 17
«Я переехал пограничника ...»: Суд заслушал доказательства по делу убийства офицера ГПСУ 18

На Донбассе наблюдатели из Организации по безопасности и сотрудничества в Европе зафиксировали нарушения прекращения огня 7 мая. Больше всего их было в Донецкой области, а Луганской области боевики устроили учения.

Всего за 7 мая зафиксировали 807 нарушений режима прекращения огня. Больше всего их было в Донецкой области. Там наблюдатели зафиксировали их 663, в
том числе 104 взрыва (1 разрыв боеприпаса и 103 взрыва неопределенного
происхождения).

Большинство этих нарушений произошли северо-западнее от Спартака. Там слышали 100 выстрелов из крупнокалиберных пулеметов и 96 очередей из этого оружия. Также слышали 42 выстрела из стрелкового оружия и 12 очередей, еще прогремел один взрыв неизвестного происхождения.

Также напряженной была ситуация и на юго-востоке от Петровского и в районе Донецкой фильтровальной станции. В Петровском слышали многочисленные взрывы и выстрелы из крупнокалиберных пулеметов.

В Луганской области ОБСЕ сообщает о 144 нарушения режима прекращения огня. Еще там прозвучало 7 взрывов неопределенного происхождения.

Большинство нарушений произошли на юго-восточной окраине Луганска. Там, по всей видимости, боевики устроили учения. Наблюдатели слышали не менее 100 выстрелов.

«По оценке, связаны с учениями с боевой стрельбой в зоне безопасности, что является нарушением решения Трехсторонней контактной группы (ТКГ) от 3 марта 2016 года, которым предусмотрен запрет на проведение учений (занятий) с боевой стрельбой в зоне безопасности», - говорится в сообщении.

Также учения боевиков прошли в районе Золотого-5. Там слышали порядка 10 выстрелов.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги