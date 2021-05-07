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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Индии.  

«С целью содействия преодолению последствий чрезвычайной ситуации с распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, в Республике Индия, в соответствии со статьей 10 Закона Украины «О гуманитарной помощи» постановляю предоставить гуманитарную помощь Республике Индия», - говорится в документе.

Кабинету министров Украины поручается обеспечить предоставление гуманитарной помощи.

Индия на данный момент занимает второе место после США в мире по числу заразившихся. Количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране продолжает расти высокими темпами, число заразившихся по состоянию на 7 мая достигло 21 млн 491 тыс. 598 человек.
ForUm

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