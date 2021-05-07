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В результате обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации в районе поселка Пески в Донецкой области 6 мая от огнестрельного пулевого ранения погиб военнослужащий отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского Сергей Коробцов.

«6 мая в зоне проведения ООС трагически погиб житель Коростеня, выпускник школы №12 Сергей Коробцов. Парню летом было бы всего 23 года, осталась жена и маленький сын», - сообщила пресс-служба горсовета.

9 мая в 10:30 часов состоится прощание у исполнительного комитета Коростенского городского совета.

Выражаем соболезнования родным и близким погибшего.
ForUm

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