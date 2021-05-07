также в разделеРелигия
В столичном Десятинном монастыре УПЦ почтили икону, перед которой явилась Богородица 9
В сети доступен текст службы Фоминой недели с переводом и объяснениями 9
В УПЦ обеспокоены возможной новой волной захватов храмов 10
В УПЦ рассказали об Антипасхе и о традиции поминать усопших 9
Митрополит Антоний рассказал, чему учит пример апостола Фомы 10
На Закарпатье УПЦ восстанавливают сгоревший жилой корпус монастыря 10
На Кировоградщине УПЦ отпели 46 перезахороненных воинов Второй мировой войны 13
Юридический отдел УПЦ опроверг заявление ПЦУ о решении Верховного суда в их пользу 9
Иерусалимский Патриарх дал оценку идее праздновать Пасху вместе с католиками 11
На Закарпатье освящен новый храм УПЦ 12
На Ровенщине воспитанники воскресной школы УПЦ передали продукты в дом престарелых 16
В РПЦ объяснили, почему в Церкви не меняется ничего веками 11
Митрополит УПЦ рассказал о христианском подвиге гонимых общин УПЦ 11
В Одессе священники УПЦ провели праздник для слабослышащих детей 8
На Черкасчине появится новый храм УПЦ 9
Священники УПЦ повезли Благодатный огонь в зону ООС 9
Митрополит Антоний рассказал о подвиге Георгия Победоносца и о молитвах святому 15
В Сумах в честь праздника Корсунской иконой Богородицы состоялся молитвенный объезд города 11

В Ужгороде при поддержке УПЦ ко Дню матери открыли выставку детских рисунков «Мама, спасибо за жизнь!».

Как сообщили Центру информации УПЦ в Мукачевской епархии, выставку представил семейно-социальный проект «Я ХОЧУ ЖИТЬ» отдела по делам семьи по благословению митрополита Феодора.

Рисунки на тему «Семья. Материнство. Детство «готовили дети из разных городов и регионов Украины: Ужгорода, Сум, Полтавы; Ровенской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Кировоградской областей.

«Детское видение матери и семьи в целом, изображенное на рисунке, имеет глубокий смысл в серьезной борьбе с абортами», - сказал протоиерей Василий Алексий, главный координатор проекта «Я ХОЧУ ЖИТЬ» и настоятель религиозной общины в честь Почаевской иконы Божией Матери Ужгорода, где и осуществляет деятельность проект.

Как сообщалось ранее, на Закарпатье верующие Украинской Православной Церкви организовали благотворительный социальный проект «Я ХОЧУ ЖИТЬ», призванный помочь женщинам во время беременности принять единственно верное решение при сомнениях - подарить ребенку жизнь.

По словам инициаторов, идея проекта заключается в информационной, психологической, материальной и духовной поддержке кризисных беременных и их семей, а также проведению противоабортных лекций, семинаров для учащихся старших классов и студентов.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3511 грн.
8
Теги