Президент Украины Владимир Зеленский встретился с основателем и владельцем компании Serum Institute of India Сайрусом Пунавалой, сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП. Вакцина этой компании – CoviShield – от коронавирусной болезни была первой, которую получила Украина для проведения прививок.

«Вакцинация – это сейчас вопрос номер один не только в Украине, но и во всем мире. И поэтому я хочу поблагодарить Serum Institute и вас лично, ведь первые вакцины, которые получила Украина, были именно от вас», - отметил Зеленский.

Он пожелал здоровья народу Индии, где сложная эпидемическая ситуация из-за распространения COVID-19.

Президент подчеркнул, что поддержит предоставление Индии гуманитарной помощи. «Знаю, что правительство рассматривает возможность предоставить гуманитарную помощь Индии. Подтверждаю, что в ближайшее время подпишу соответствующий указ, и мы будем делать все, чтобы действительно помочь людям Индии. Думаю, в ближайшие дни Индия обязательно получит гуманитарный груз от Украины», - констатировал глава государства.

Пунавала со своей стороны отметил, что Индия уже поставила нашей стране полмиллиона доз вакцины от коронавируса. Он заверил, что Украина будет среди приоритетных стран, которые получат законтрактованную вакцину, как только индийское правительство восстановит ее экспорт.

Также президент Украины предложил Пунавале изучить возможности сотрудничества Serum Institute of India и украинских партнеров с целью совместной разработки и производства в Украине медпрепаратов, лекарств и вакцин, в том числе и от COVID-19.