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Первое воскресенье после Пасхи (Антипасху) православным необходимо встретить, приняв участие в богослужении и молитвой за усопших близких.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал преподаватель Киевской духовной академии Андрей Музольф в комментарии для портала «Православная жизнь».

«Неделя Антипасхи (с греческого языка данное название можно перевести как «вместо Пасхи» или «подобие Пасхи», то есть день, который находится в непосредственной близости к Пасхе и таким образом как бы повторяет ее). В богослужебных книгах эта Неделя также именуется Неделей новой. Антипасха всегда приходится только на воскресенье, то, естественно, всякая трудовая деятельность должна быть максимально ограничена. Главное, чему должен быть посвящен этот день, - это молитва, общественное богослужение, а также участие в Таинстве Евхаристии. Если же есть возможность сделать какой-нибудь добрый поступок, то этой возможностью также стоит непременно воспользоваться», - объяснил Андрей Музольф.

Преподаватель КДА отметил, что по сложившейся традиции, в день Антипасхи может совершаться поминовение усопших.

«Согласно церковному Уставу, указанное поминовение положено совершать во вторник второй недели после Пасхи, который в связи с этим именуется Радоницей. Однако, во времена советского богоборческого режима у верующих людей практически не было возможности посещать храмы и кладбища в будние дни, и в связи с этим поминовение усопших перенесли на предыдущее воскресенье - Неделю Антипасхи», - рассказал Андрей Музольф.

Он подчеркнул, что самое главное в этот день - посвятить его молитве.

«В Неделю Антипасхи для каждого православного христианина очень важно, во-первых, прийти в храм, принять участие в общественном богослужении и причаститься Святых Христовых Таин, а, во-вторых, там, где соблюдается в этот день практика поминовения усопших, стоит помолиться за всех своих близких, которые уже предстали пред Лицем Божиим и ждут наших молитв за них, ведь после своей смерти человек уже ничего не может изменить в своей судьбе и только молитвы живых людей способны повлиять на дальнейшую участь умерших в Вечности», - заключил преподаватель Киевской духовной академии.

 
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