также в разделеПроисшествия
На Донбассе оккупанты убили двоих военных, еще один – ранен 29
Мощнейший в Украине кран «Захарий» напоролся на подводную скалу в Днепре 32
На Донбассе оккупанты убили военного, еще один – тяжело ранен 20
В Виннице горит офис, нашли тело человека 19
Пропавшего на Одесчине пограничника нашли мертвым 49
Спасателя ГосЧС будут судить за смертельное ДТП 12
ООС: Боевики совершили 19 обстрелов, ранены двое военных 13
В Украине – 6038 новых случаев COVID-19 47
В Одесской области перевернулась лодка с пограничниками, одного ищут 52
На Одесчине дотла сгорел автобус 12
В Карпатах туристы нашли тело мужчины 14
Украина направила миссии ОБСЕ ноту из-за обстрела больницы в Красногоровке 21
В Красногоровке в обстрелянной больнице скончался мужчина 208
Шестеро на одного: На Тернопольщине АТОшник смертельно ранил нападавшего 34
На Донетчине оккупанты обстреляли больницу 29
Оккупанты за сутки 6 раз нарушили режим прекращения огня 13
На Прикарпатье мужчина открыл стрельбу на АЗС, два человека ранены 21
На дороге Львов-Луцк обвалился мост, трасса перекрыта 23

Госбюро расследований открыло уголовное производство по факту гибели 6 мая во время проведения плановых прыжков с парашютом инструктора-спасателя специального авиационного отряда ГосЧС Украины в Нежине.

Как сообщила пресс-служба ведомства, прыжки выполняли 10 служащих ГосЧС с высоты 150 метров с вертолета Ми-8МТ. Во время выполнения прыжка у инструктора-спасателя возникли проблемы с полноценным раскрытием купола парашюта, в результате чего мужчина погиб.

Следователи ГБР открыли уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 416 УК Украины - нарушение правил полетов или подготовки к ним.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет. Проводятся неотложные следственные действия, устанавливаются лица, ответственные за организацию полетов, а также за проведение соответствующих инструктажей. Процессуальное руководство осуществляет Черниговская областная прокуратура.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

17
Теги