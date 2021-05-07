Госбюро расследований открыло уголовное производство по факту гибели 6 мая во время проведения плановых прыжков с парашютом инструктора-спасателя специального авиационного отряда ГосЧС Украины в Нежине.

Как сообщила пресс-служба ведомства, прыжки выполняли 10 служащих ГосЧС с высоты 150 метров с вертолета Ми-8МТ. Во время выполнения прыжка у инструктора-спасателя возникли проблемы с полноценным раскрытием купола парашюта, в результате чего мужчина погиб.

Следователи ГБР открыли уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 416 УК Украины - нарушение правил полетов или подготовки к ним.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет. Проводятся неотложные следственные действия, устанавливаются лица, ответственные за организацию полетов, а также за проведение соответствующих инструктажей. Процессуальное руководство осуществляет Черниговская областная прокуратура.