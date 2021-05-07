Укравтодор объявил тендер на строительство пограничного моста в Ямполе, сообщается на странице агентства в Facebook.

«Реализуем договоренности между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Республики Молдова Майей Санду. Чтобы транспортное сообщение между обеими соседними странами было лучше, планируем возвести мостовой переход через реку Днестр в Винницкой области на государственной границе», - говорится в сообщении.

Мост будет построен в окрестностях приграничных населенных пунктов Ямполь и Косэуць.

Сейчас связь между Украиной и Молдовой через реку Днестр в пределах Винницкой области обеспечивается единственным мостом, который находится в зоне пункта пропуска «Могилев-Подольский - Отач».

Строительство моста в Ямполе – часть Транспортной стратегии Украины до 2030 года. Он позволит сократить время поездки по маршруту Киев - Кишинев.

«Сейчас сообщение между двумя европейскими странами в регионе обеспечивается паромной переправой. Однако она давно не соответствует требованиям времени и реальным потребностям жителей государств. Строительство моста – стратегический приоритет. Параллельно с этим обновляем 137,5 км маршрута - речь идет о наиболее проблемным для проезда участках. То есть уже к концу года путь к границе будет комфортным для проезда», - рассказывает председатель Укравтодора Александр Кубраков.

30 апреля Служба автомобильных дорог в Винницкой области в системе Prozorro объявила тендер на строительство мостового перехода https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-30-001829-a

Строительство моста через Днестр вблизи Ямполя будет осуществляться по модели проектируй-строй. Это означает, что подрядная организация, которая победит в тендере, будет заниматься и изготовлением проектной документации, и строительными работами. Эта модель экономит время на реализацию проекта и удешевляет его реализацию. Мостовой переход через Днестр предусматривает строительство 2 подходов: 1,6 км со стороны украинской территории и 5 км с молдавской стороны.

Искусственное сооружение обеспечит съезд на украинскую дорогу Т-02-02 Могилев-Подольский - Ямполь - Бершадь - Умань и молдавскую М-2. Ожидаемая стоимость составляет 3,4 млрд грн. По условиям тендера, завершить строительство перехода компания-подрядчик должна до конца 2022 года.

Конечный срок подачи тендерных предложений 31.05.2021. Уже 6 июня состоится аукцион.