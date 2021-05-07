В ночь на воскресенье в западных областях Украины возможны заморозки на почве, сообщила синоптик Наталья Диденко.

В субботу, 8 мая, пройдут периодические дожди, возможны грозы.

Сильный северо-западный ветер времени со штормовыми порывами до 15-20 м/с. На Западе, Севере и в Центре похолодание до + 9 + 13 градусов. На юге, в Днепропетровской области и на Востоке + 14 + 19 градусов, в Луганской области до +22 градусов.

В воскресенье наконец – антициклон.

Практически повсеместно в Украине будет светить солнце, разве на крайнем востоке задержится немного дождя. Сильный ветер удержится на Левобережье. Температура на Востоке снизится, но на Западе и Севере начнет повышаться.

В общем, 9 мая, температурная картинка выровняется, ожидается днем ​​в Украине + 13 +18, на Закарпатье до +20 + 22 градусов.

Но ночь на воскресенье будет холодной, + 3 + 8 градусов. На Западе даже возможные заморозки на почве!

В Киеве в субботу ожидается небольшой дождь, сильный ветер и низкая температура воздуха, + 10 + 12 градусов. В воскресенье небо прояснит, будет светить солнышко, ветер днем ​​стихнет, будет сухо, столбики термометров поднимутся до + 13 + 15 градусов.