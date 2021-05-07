Украина вышла из третьей волны пандемии коронавируса, заявил министр здравоохранения Максим Степанов. По состоянию на 7 мая зафиксировано 8404 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

С 00:00 8 мая на территории Сумской области отменяется красный уровень эпидемической опасности.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Индии.

Украинского политзаключенного Алексея Чирния отпустили на свободу после 7 лет колонии за якобы подготовку терактов на территории оккупированного Россией Крыма.

Служба безопасности Украины прекратила деятельность межрегиональной преступной группировки, участники которой причастны к совершению тяжких преступлений. Четверо из них - члены одного из добровольческих батальонов.

Внутренняя безопасность Национальной полиции после того, как один из сотрудников наряда полиции охраны отобрал сумку у 36-летнего мужчины в Киеве, задержала всех сотрудников этого патруля. Готовится увольнение полицейских из службы.

В Нежине во время прыжка с парашютом погиб спасатель спецотряда ГосЧС.