Государственное бюро расследований сообщило о подозрении младшему инспектору Святошинского РО УПО в Киеве, который ограбил потерпевшего во время суточного дежурства по охране общественного правопорядка. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе бюро.

В тот момент, когда коллеги подозреваемого оказывали пострадавшему первую медицинскую помощь из-за падения с электросамоката, правоохранитель его ограбил. На глазах у владельца средств полицейский забрал его сумку, в которой находилось: 130 тыс. грн; 2600 долларов США; 1135 евро; золотые изделия; банковские карты; документы.

По курсу НБУ на момент задержания сумма бумажных денег достигала 239 тыс. 958 грн. После того как потерпевший отказался от помощи врачей, а экипаж полицейских оставил место преступления на служебном автомобиле, подозреваемый пытался избавиться от улик.

Он выбросил черную сумку, но оперативные сотрудники ДВБ Нацполиции нашли всю необходимую доказательную базу.

Таким образом, полицейский подозревается в грабеже, то есть открытом хищении чужого имущества, причинившее значительный ущерб потерпевшему - ч. 3 ст. 186 УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 8 лет. Досудебное расследование продолжается.