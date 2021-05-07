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6 мая. Картина дня 21

С 00:00 8 мая на территории Сумской области отменяется красный уровень эпидемической опасности. Такое решение принято на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 7 мая, сообщили ForUm’у в пресс-службе правительства.

По словам заместителя министра здравоохранения - главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко, в области значительно улучшилась эпидситуация и выполнены все предпосылки для перехода из красного в желтый уровень эпидемической опасности.

«Загруженность коек с кислородом меньше целевого показателя и сейчас составляет 56%. Уровень госпитализации за последние 7 дней не превышает 54 человека на 100 тыс. населения. Динамика уровня госпитализации меньше целевого показателя и составляет минус 25%. Коэффициент выявления случаев инфицирования 17,9% при нормативе 20%. И показатель охвата тестирования в два раза превышает предложенный правительством», - отметил Ляшко и добавил, что эпидпорог по гриппу и ОРВИ также меньше на 5%.

Таким образом по результатам заслушанных докладов и с учетом обсуждения Комиссией ТЭБ и ЧС решено отменить с 00 ч. 00 мин. 8 мая 2021 красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 в Сумской области.

Председателю ОГА поручено обеспечить соблюдение соответствующих ограничительных противоэпидемических мероприятий. Также обеспечить ежедневную оценку эпидемической ситуации в регионе, в частности, на уровне объединенных территориальных общин, и при необходимости ввести дополнительные ограничительные противоэпидемические мероприятия, направленные на сдерживание распространения COVID-19.

Напомним, в Украине по состоянию на 7 мая зафиксировано 8404 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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