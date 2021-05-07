Украина вышла из третьей волны пандемии коронавируса. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

«Наконец могу констатировать, что мы вышли из третьей волны пандемии. С завтрашнего дня в Украине не останется ни одного региона с красным уровнем эпидопасности. Сегодня состоится заседание комиссии ТЭБ и ЧС и уже завтра выведем Сумскую область», – отметил он.

По словам министра, это были очень сложные 2 месяца. «Только нам и Богу известно, как мы сумели удержать ситуацию под контролем. За каждую жизнь боролись, как на войне. За что огромное уважение и благодарность нашим медикам. Каждый день я был на связи с врачами, которые с ужасом сообщали новые подробности течения южноафриканского штамма. О сложности лечения и выздоровления. К большому сожалению, на этой ковидной войне не обошлось без потерь. Третья волна унесла больше жизней против первых двух. Ведь огромное количество больных спровоцировало большое количество смертей. Вирусу было все равно, кого забирать - или молодого человека 37-ми лет, который вел правильный образ жизни и занимался спортом, или пожилых людей», – подчеркнул Степанов.

Он отметил, что в первые недели вирус развивался бешеными темпами, галопом подкашивая целые города. «Конец марта и начало апреля были самыми пиковыми. Осознавали, что нам может не хватить кислорода, чтобы обеспечить всю страну. Мощности на Львовском химическом заводе не выдерживали и в какой-то момент часть производственных мощностей остановилась. Однако за ночь удалось их восстановить. Мы всю неделю в круглосуточном режиме распределяли кислород по медучреждениям и не оставили без кислорода ни одного. Например, одна из городских больниц Киева до пандемии нуждалась 3 тоннах кислорода в месяц, а во время третьей волны - 5,5 тоннах в сутки», – подчеркнул он.

По словам министра, на пике эпидемии в больницах лежали 44 тыс. пациентов, находившихся на кислородной терапии, а еще год назад мощности всей страны составляли всего 3,5 тысячи коек.

«Но мы справились. Преодолели очередную волну COVID-19, но пока не вирус. Поэтому сейчас очень важно не расслабляться, а продолжать придерживаться противоэпидемических правил на выходных. Мы все с детства привыкли, что майские праздники - это пикники, крупные компании друзей и родственников и шашлыки на природе. Сам так люблю. Но никакие «шашлыки» не стоят жизни и здоровья. Поэтому поберегите себя, ведь вирус только и ждет, когда вы снимете маску», – подытожил он.

Напомним, в Украине по состоянию на 7 мая зафиксировано 8404 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.