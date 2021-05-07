Служба безопасности Украины прекратила деятельность межрегиональной преступной группировки, участники которой причастны к совершению тяжких преступлений, сообщает пресс-центр СБУ.

В ходе синхронных операций сразу в нескольких областях Украины были задержаны семеро мужчин. Четверо из них - члены одного из добровольческих батальонов.

По предварительным данным следствия, участники преступной группировки имели коррупционные связи в правоохранительных органах. Это давало им доступ к материалам уголовных производств, а также конфиденциальную информацию о фигурантах этих производств, которые потом становились жертвами преступников. На основе полученной информации, злоумышленники, применяя психологическое давление, угрожая насилием и физической расправой, вымогали деньги у граждан.

Оперативники спецслужбы задокументировали факт вымогательства 35 тыс. долларов у двух жителей Киевской области, которые подозревались в совершении уголовного преступления. Для получения указанной суммы злоумышленники похитили одного из пострадавших и нанесли ему тяжкие телесные повреждения.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленников в Киевской и Черниговской областях. Это произошло после получения части средств от потерпевшего в размере 8000 долларов.

В ходе проведения более 10 обысков у злоумышленников обнаружено огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, средства специальной связи, денежные средства в иностранной валюте и другие доказательства противоправной деятельности.

Всем задержанным объявлено о подозрении в рамках уголовного производства, начатого по ч 3 ст. 28; ч 2 ст. 127; ч 3 ст. 146 и ч 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.