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На Закарпатье в селе Сельцо Иршавского района монахи Иоанно-Богословского мужского монастыря Украинской Православной Церкви восстанавливают корпус обители, пострадавший при пожаре.

Как сообщили Центру информации УПЦ в Мукачевской епархии, в главном корпусе Иоанно-Богословского монастыря УПЦ установлена новая крыша, ставят окна и перестенки, монахи надеются въехать в него до октября.

«Корпус уже поштукатурен, установлены окна на улицу и в четырехскатной крыше, возведены перестенки. Планируем к празднику Иоанна Богослова в октябре войти в братский корпус», - поделился настоятель монастыря.

Он отметил, что в восстановленом корпусе сделают мини-пекарню.

«Хотим установить на кухне электропечь, чтобы печь паски на Праздник, просфоры на богослужебные потребности, хлеб для братии монастыря», - рассказал архимандрит Агапит (Шпиняк).

 

Пожар, произошедший в ночь на 23 сентября 2020 года, почти полностью уничтожил корпус, где жила братия монастыря. Сейчас монахи временно проживают в Иршаве и вынуждены ежедневно добираться оттуда в монастырь. Как рассказал настоятель архимандрит Агапит (Шпиняк), восстановление корпуса ведется почти с первых дней после пожара за средства жертвователей и с участием братии обители.
ForUm

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