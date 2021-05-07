В Кировоградской области духовенство Украинской Православной Церкви отпели 46 участников освободительных боев 1943 года, останки которых обнаружили поисковики.
Как сообщили Центру информации УПЦ в Александрийской епархии, чин погребения совершил архиепископ Боголеп (Гончаренко).
Останки 46-ти воинов были найдены благодаря стараниям исследователей ОО «Вечно живым» и местных жителей. Тела погибших воинов решили перезахоронить.
Владыке Боголепу сослужили благочинный округа протоиерей Николай Чутора и духовенство района.
Миссия собрала общину села и района, представителей власти и общественной организации поисковиков.
Как сообщалось ранее,в Бориспольской епархии УПЦ священники поздравили с праздником Воскресения Христова военнослужащих воинской части, которая находится в селе Ревностное Бориспольского района.
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