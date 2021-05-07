За прошедшие сутки, 6 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 16 нарушений режима прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.
Недалеко от населенного пункта Луганское враг два раза открывал огонь из запрещенных минометов 120-го и 82-го калибров, крупнокалиберных пулеметов, автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов.
Вблизи населенного пункта Новгородское оккупанты дважды осуществили обстрелы из минометов 82-го калибра, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а у Пивденного - еще и со станковых противотанковых гранатометов.
В направлении наших позиций, у населенного пункта Пищевик враг использовал крупнокалиберные пулеметы, а вблизи поселков Шумы - стрелковое оружие.
В районе н.п. Талаковка по нашим позициям было сброшено с БПЛА два выстрела ВОГ-17.
В пригороде населенного пункта Новотошковское вооруженные формирования Российской Федерации два раза открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Вблизи поселка Зайцево враг совершил обстрел из крупнокалиберных пулеметов.
Недалеко от поселка Новотроицкое противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В пригороде Песок российские захватчики трижды открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В результате вражеского обстрела двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили огнестрельное пулевое ранение. К сожалению, спасти жизнь воинам не удалось.
Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших защитников.
Еще один украинский военнослужащий получил осколочное ранение. Защитнику оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого - тяжелое.
На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь.
Вблизи населенного пункта Пивденное оккупанты провели дистанционное минирование с ручных противотанковых Гранатометов минами ПОМ-2.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.
По состоянию на 7:00 7 мая зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня. Вблизи Песок враг трижды открывал огонь из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а у Авдеевка - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В районе населенного пункта Пивденное оккупанты провели дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.
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