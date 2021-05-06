Следующая встреча политических советников лидеров государств - участников нормандского формата может пройти в мае и в очном формате.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак после встречи президента Владимира Зеленского с госсекретарем США Энтони Блинкеном в четверг в Киеве, сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП.

Ермак считает, что поддержка со стороны Соединенных Штатов Америки стремления Украины получить План действий по членству в НАТО (ПДЧ) является еще одним свидетельством стратегического партнерства между странами.

«Мы получили сегодня очередное подтверждение полной поддержки со стороны Соединенных Штатов получения Украиной ПДЧ. Но в Альянсе много участников, поэтому работа продолжается. США в очередной раз подтвердили, что это наш стратегический партнер, который поддерживает вступление Украины в НАТО», - сказал он.

Ермак отметил, что украинская и американская стороны обсуждают различные форматы взаимодействия по укреплению безопасности в Черном море, в частности геополитические и военные.