также в разделеПолитика
Блинкен: США рассмотрят любой запрос Украины о предоставлении вооружения 9
Кулеба подвел итоги визита Блинкена в Украину 12
G7 и ЕС призвали РФ прекратить эскалацию на границах Украины 9
В ЕС призвали Украину выполнить рекомендации «венецианки» по законопроекту о ВСП 14
Шмыгаль прокомментировал встречу с Блинкеном 14
Броницкая: Власть с подачи посольства США начала репрессии против Медведчука – единственного, кто договорился о производстве вакцины от COVID-19 22
Зеленский уверяет, что отката реформ не будет 20
Блинкен заверил, что для визита Байдена в Украину найдут время 13
Блинкен: РФ сохраняет на границе с Украиной значительные военные силы 13
Зеленский анонсировал подписание «серьезного соглашения» между Украиной и США 17
Блинкен: Перед Украиной стоят два вызова – Россия и коррупция, и они взаимосвязаны 20
Зеленский пригласил Байдена в Украину 13
Блинкен обсудил с нардепами реформы и смену руководства Нафтогаза 22
Зеленский лидирует в президентском рейтинге, Порошенко – второй 18
Началась встреча Зеленского и Блинкена 21
Молчанов: Санкции власти против Медведчука и Марченко – лишь начало репрессий в отношении оппозиции 37
СМИ в Австралии: Антироссийский курс и санкции против Медведчука привели к плачевным последствиям для Украины 67
Рада до 1 июня примет все законы, необходимые для сотрудничества с МВФ 12

Следующая встреча политических советников лидеров государств - участников нормандского формата может пройти в мае и в очном формате.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак после встречи президента Владимира Зеленского с госсекретарем США Энтони Блинкеном в четверг в Киеве, сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП.

Ермак считает, что поддержка со стороны Соединенных Штатов Америки стремления Украины получить План действий по членству в НАТО (ПДЧ) является еще одним свидетельством стратегического партнерства между странами.

«Мы получили сегодня очередное подтверждение полной поддержки со стороны Соединенных Штатов получения Украиной ПДЧ. Но в Альянсе много участников, поэтому работа продолжается. США в очередной раз подтвердили, что это наш стратегический партнер, который поддерживает вступление Украины в НАТО», - сказал он.

Ермак отметил, что украинская и американская стороны обсуждают различные форматы взаимодействия по укреплению безопасности в Черном море, в частности геополитические и военные.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
3042 грн.
11
Теги