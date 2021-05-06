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На Закарпатье, в селе Страбичово в день памяти святого великомученика Георгия Победоносца был освящен новый храм Украинской Православной Церкви в честь великомученика Димитрия Солунского.

Как сообщили Центру информации УПЦ в Мукачевской епархии, чин освящения и Божественную литургию возглавил митрополит Мукачевский и Ужгородский Феодор.

Архиерею сослужило духовенство епархии.

Во время богослужения возносилась сугубая молитва за прекращение пандемии коронавируса, за всех врачей и тех, кого коснулась болезнь.

После литургии архипастырь обратился ко всем присутствующим со словами проповеди.

Митрополит Феодор поблагодарил настоятеля храма протоиерея Петра Ляха и всех благотворителей, которые присоединились к строительству новой святыни.

Как сообщалось ранее, в Мукачевской епархии УПЦ в рамках благотворительного проекта «Христос Воскрес - радуйтесь все» раздали 12850 пасок для пациентов и врачей больниц, многодетных, малообеспеченных и нуждающихся семей, бездомных.
ForUm

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