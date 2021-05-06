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Венецианская комиссия обнародовала срочный вывод по законопроекту о ВСП 59
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Европейский союз рассчитывает, что Украина будет придерживаться рекомендаций Венецианской комиссии по законопроекту №5068 о конкурсном отборе и проверке на добропорядочность членов Высшего совета правосудия - высшего органа в системе судейского самоуправления.

Как сообщает «Европейская правда», об этом написал в Twitter посол ЕС в Украине Матти Маасикас.

«Надеемся, этот очень важный вывод проложит путь к установлению процедуры отбора в Высшую квалификационную комиссию судей (законопроект 3711-д), а также даст направление текущим дискуссиям по реформированию Высшего совета судей и нового закона о НАБУ», - написал Маасикас.

Посол особо отметил, что особенно важным пунктом в заключении комиссии является участие международных экспертов в органах отбора и их решающий голос в принятии решений.

«Венецианская комиссия ... считает необходимым, чтобы после повторного голосования, голосования группы, имеющей по меньшей мере два голоса международных экспертов, преобладало. Это важно не только для установления доверия к судебной власти Украины, но это также приемлемо с точки зрения национального суверенитета .. . действующие члены ВСП ... будут лишь отстранены, а решение об увольнении останется за органом, который назначает», - процитировал Маасикас выводы комиссии.

Он также отметил, что все решения Совета по вопросам этики, как относительно кандидатов, так и нынешних членов ВСП, могут быть обжалованы в Верховном суде. Поэтому окончательное решение остается за национальным органом во всех случаях.

«Соблюдение этих рекомендаций дало бы уверенность таким международным партнерам, как Европейский Союз и другим, кого пригласят предложить экспертов», - добавил посол, тэгнув в посте спикера Дмитрия Разумкова, главе Офиса президента Андрея Ермака и Верховную Раду.

Как сообщалось, 17 февраля Зеленский подал в Верховную Раду законопроект №5068 «О внесении изменений в некоторые законы Украины о порядке избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия (ВСП) и деятельность дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия», который предполагает создание Этического совета по профоцениванию и добропорядочности членов ВСП, а также Службы дисциплинарных инспекторов.

В пояснительной записке к документу, в частности, указано, что его целью является усовершенствование порядка избрания членов ВСП, обеспечение соответствия кандидатов на должность члена совета критериям профессиональной этики и добропорядочности, повышение доверия общества к судебной власти.

Указанные законопроекты входят в число проектов законов Зеленского, которые связаны с реформированием судебной системы Украины. В него также входит законопроект, которым планируется сократить полномочия Окружного административного суда Киева (ОАСК).

Венецианская комиссия обнародовала срочный вывод относительно президентского законопроекта №5068 о конкурсном отборе и проверках на добропорядочность членов Высшего совета правосудия (ВСП).
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