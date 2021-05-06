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В Одессе священники Украинской Православной Церкви посетили областной коммунальный учебно-реабилитационный центр для детей с проблемами слуха «Слышать сердцем».

Как сообщили Центру информации УПЦ в Одесской епархии, духовенство и волонтеры организовали для детей центра праздник в рамках благотворительного проекта «Добро объединяет».

Священники УПЦ привезли аниматоров, которые провели развлекательную программу с конкурсами для детей, которые живут и обучаются в центре. Также по благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела священники передали средства гигиены и угощение.

По словам директора коммунального центра «Слышать сердцем», священники Одесской епархии УПЦ регулярно посещают слабослышащих детей, как в праздничные дни, так и в будние.

 

Как сообщалось ранее, в Одессе священники Украинской Православной Церкви, православная молодежь и волонтеры поздравили медиков с годовщиной основания «Скорой помощи» и наступающим праздником Пасхи.

Священники и волонтеры передали Пасхальные поздравления и подарки медикам десяти подстанций «Скорой помощи» города.
ForUm

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