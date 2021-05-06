В Черкасской области в селе Вильшана община Украинской Православной Церкви начала строительство нового храма.
Как сообщили Центру информации УПЦ в Черкасской епархии, пока все богослужения совершаются в приспособленном помещении бывшего сельского клуба.
На Светлой седмице, после совершения Божественной литургии в Свято-Николаевском храме архиепископ Черкасский и Каневский Феодосий осмотрел место застройки будущего храма в центре села.
«Владыка общался на месте с председателем поселкового совета села Сергеем Адомским и выразил надежду, что в лице руководителя настоятель храма протоиерей Иоанн Шимкевич и церковная община найдут необходимую поддержку в начавшемся святом деле», - отметили в епархии.
Как сообщалось ранее, в Черкассах к юбилейным датам УПЦ установит монумент выдающемуся хирургу и ученому святителю Луке Крымскому (Войно-Ясенецкому).
Сооружение увековечит память святого дополнительно к монументу, который ранее установили врачу-священнослужителю рядом с кафедральным собором Черкасс.
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