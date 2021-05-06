Полиция испанского города Пусоль (провинция Валенсия) задержала разыскиваемого в Украине за убийство двух милиционеров во время акций протеста в Киеве в 2013 году.

«Агенты Национальной полиции арестовали беглеца в городе Пусоль (Валенсия), он находится в международном розыске украинских властей, по обвинению в убийстве двух милиционеров во время протестов в Киеве в 2013 году», - говорится в сообщении, размещенном на сайте полиции Испании.

По информации испанской полиции, этот человек скрывался от органов правопорядка в хижине отдаленной сельской местности Пусоля, передает Интерфакс-Украина.

В правоохранительных органах Украины пока не удалось получить официальную информацию по этому поводу. Вместе с тем, источники агентства подтвердили факт задержания в Испании харьковчанина Дмитрия Липового.

Украинский журналист, главный редактор интернет-издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов на своей странице в соцсети Facebook написал, что 31 марта 2020 года Печерский районный суд Киева принял решение об аресте Липового. «Решение это незаконное, поскольку прямо противоречит закону об амнистии участников протеста на Майдане», - отметил он, добавив, что таким образом незаконно оформлен и запрос на экстрадицию Липового от Государственного бюро расследований и Офиса генерального прокурора.

«Прошу генерального прокурора Ирину Венедиктову разобраться в ситуации и не допустить исполнения незаконного решения о задержании и экстрадиции Дмитрия Липового, а также опротестовать решение Печерского суда и отменить абсурдное преследование участников Революции. Если Липовой будет доставлен в Украину как преступник, это опозорит государство, и вызовет масштабную акцию протеста», - написал журналист.