Лидер вооруженного крыла палестинской военизированной группировки «ХАМАС» Мохаммед Дейф выступил с первым публичным заявлением почти за семь лет. В адресованном Израилю заявлении говорилось, что он заплатит «высокую цену», если выгонит палестинцев из их домов в Восточном Иерусалиме.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на AP и Aljazeera.

«ХАМАС» распространил заявление Дейфа через Telegram. Дейф говорит, что он посылал «четкое, последнее предупреждение» о том, что если Израиль продолжит угрожать выселением палестинцев в районе Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме, «ХАМАС» «не будет стоять беспомощно в стороне, и враг заплатит высокую цену».

Мохаммед Дейф скрывался более двух десятилетий. Несколько раз на него совершали покушение. Последний раз – в Газе в 2014 году, когда в результате авиаудара израильтян погибли его жена и малолетний сын. Это был также последний раз, когда он делал какое-то публичное заявление.

Единственное известное изображение Дейфа – это фотография на паспорт 30-летней давности, опубликованная Израилем, и даже в Газе его узнают немногие.

AP отмечает, что несколько палестинских семей в Шейх-Джаррах были втянуты в длительную судебную тяжбу с группами израильских поселенцев, которые пытаются обрести недвижимость в районе недалеко от Старого города Иерусалима.

В марте прошлого года израильский окружной суд в Восточном Иерусалиме утвердил приказ шести палестинским семьям в Шейх-Джаррах покинуть свои дома, чтобы освободить место для поселенцев. Тот же суд постановил, что еще семь семей должны покинуть свои дома до 1 августа.

В последние месяцы в Шейх-Джаррах палестинцы провели ряд сидячих забастовок в знак протеста против приказа Израиля покинуть дома, который они описали как продолжение этнической чистки. В понедельник вечером десятки израильских военнослужащих ворвались в район и напали на палестинские семьи, применяя слезоточивый газ и звуковые бомбы. Как сообщается, 20 человек были ранены, по меньшей мере четыре палестинские мужчины и одна девушка были арестованы, двое из которых уже освобождены.

Верховный суд Израиля отложил вынесение решения насчет семей - семьям дали время до четверга, чтобы достичь «сделки» с поселенцами, основанной на уплате арендной платы и признании их владельцами домов.

Сейчас 38 палестинских семей находятся под угрозой выселения.

Израильские поселенческие группы заявили, что палестинские семьи построили свои дома на земле, принадлежавшей евреям до 1948 года.

Напомним, Израиль считает город Иерусалим своей неделимой столицей. Израиль захватил восточную часть города во время Шестидневной войны в 1967 году и впоследствии аннексировал. Палестинцы стремятся сделать восточную часть Иерусалима будущей столицей своего государства.