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За прошедшие сутки, 5 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 19 нарушений режима прекращения огня, говорится в сводке ООС.

Вблизи Водяного оккупанты 5 раз открывали огонь из артиллерийских установок 152 и 122 калибров, минометов 120 и 82-го калибров и гранатометов различных систем. Из  минометов 120 калибра и артиллерийских установок 122 калибра российские оккупанты совершили обстрел возле населенного пункта Пивденное.

 Недалеко от поселка Новоалександровка противник вел огонь из минометов 82-го калибра, а у Новозвановки – еще и из противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи населенного пункта Майорское враг дважды открывал огонь из минометов 82-го калибра, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Недалеко от населенного пункта Новотошковское российские захватчики два раза применяли в сторону позиций наших защитников гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы. Два раза в районе Новомихайловка и Каменки вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел из стрелкового оружия.

У Причепиловка оккупанты два раза открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия, ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

В пригороде населенных пунктов Пески и Гнутово враг вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вследствие вражеских обстрелов, два украинских защитника получили ранения. Воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья - удовлетворительное.

На обстрелы оккупантов военнослужащие Объединенных сил открывали огонь.

По состоянию на 7:00 6 мая зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. У населенного пункта Новгородское враг открывал огонь из минометов 82-го калибра. На обстрелы противника наши защитники открывали огонь.
ForUm

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