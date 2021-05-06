также в разделеМир
Лидер вооруженного крыла «ХАМАС» впервые за семь лет выступил с заявлением 14
Вакцины Pfizer и AstraZeneca показали эффективность на 87% после первой прививки 23
Amnesty International призвала страны поделиться рецептами COVID-вакцин 11
В Иране испытали на людях собственную COVID-вакцину 12
Президент Болгарии распускает парламент 17
В Индии установлен новый антирекорд смертности от COVID-19 16
В мире число летальных случаев от COVID-19 растет седьмую неделю подряд 18
Глава МИД Германии и госсекретарь США не договорились о «Северном потоке-2» 19
Лукашенко лишил званий более 80 бывших силовиков 24
В Pfizer заявили, что их вакцина эффективна против всех штаммов коронавируса 45
Байден планирует встретиться с Путиным в Европе 23
СМИ: ФБР передали еще одно досье на Трампа с российским «следом» 19
В Канаде не советуют использовать вакцину от Johnson & Johnson людям младше 30 лет 15
Билл и Мелинда Гейтс разводятся после 27 лет брака 55
В Мехико обрушился мост метро вместе с поездом 25
Еврокомиссия предложила разрешить въезд в ЕС вакцинированным туристам 18
Кыргызстан и Таджикистан отвели войска от границы 29
В мире COVID-19 заболели более 152 млн человек 18

14 стран Европейского Союза, включая Германию и Францию, предложили создать военные силы быстрого реагирования, которые могли бы применяться на раннем этапе международных кризисов.

Об этом агентству Reuters сказал в среду высокопоставленный чиновник ЕС, сообщает Европейская правда.

По словам чиновника, страны заявляют, что ЕС должен создать бригаду из 5000 солдат, возможно, подкрепленную кораблями и самолетами, чтобы помочь демократическим иностранным правительствам, которые нуждаются в срочной помощи.

Министры обороны ЕС обсудят эту идею в четверг на очередной встрече под председательством главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, который упрекает блок в нежелании более активно вмешиваться за рубежом, особенно в таких государствах, как Ливия.

К 14 странам относятся: Австрия, Бельгия, Кипр, Чехия, Германия, Греция, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Словения и Испания.

Впервые начав обсуждение в 1999 году, ЕС в 2007 году создал дееспособную систему боевых групп численностью 1500 человек для реагирования на кризисы, но они никогда не использовались.

Эти боевые группы теперь могут составить основу так называемых сил первого входа, что является частью нового импульса к усилению обороноспособности ЕС.

С этого года у Евросоюза есть общий бюджет для совместной разработки вооружений, он также разрабатывает военную доктрину на 2022 год.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
4096 грн.
11
Теги