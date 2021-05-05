Оболонская окружная прокуратура Киева сообщила о подозрении двум лицам по факту сбыта конфиденциальной информации из баз данных (ч. 2 ст. 361-2, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 362 УК Украины).

По данным пресс-службы надзорного ведомства, в начале 2021 двое мужчин (родные братья), вступив в сговор с работниками банковских учреждений и государственных органов, получали от них информацию о более 32 млн граждан Украины из разных баз данных с целью дальнейшего ее сбыта заинтересованным лицам.

В дальнейшем, работая на одном из столичных рынков, подозреваемые под видом продажи компьютерных игр, сбывали полученную информацию о гражданах.

В ходе обысков по месту работы и проживания братьев правоохранители изъяли ноутбуки, 5 жестких дисков, 10 флэш-накопителей, 8 карт памяти, телефоны и более 50 оптических дисков.

Сейчас одному из подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста и решается вопрос об избрании меры пресечения другом фигуранту. Следственные действия продолжаются. Устанавливается круг причастных к преступлению лиц. Разоблачение преступной деятельности осуществлялось прокурорами совместно с сотрудниками ГУ СБ Украины в г. Киеве и Киевской области.