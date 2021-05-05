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Военнослужащие Луганского пограничного отряда, которые выполняют задачи в составе Объединенных сил, обнаружили недалеко от границы с РФ четыре сумки с парашютами, сообщает пресс-служба ГПСУ.

Во время патрулирования государственной границы пограничники заметили четырех человек. Трое двигались неподалеку от государственной границы на территории РФ, а один человек - на территории Украины.

На указанное направление сразу выдвинулась группа реагирования одного из подразделений охраны государственной границы.

В ходе дальнейших поисковых действий пограничники обнаружили четыре сумки. Они находились в камышах неподалеку от государственной границы. Осмотрев находку, правоохранители обнаружили в ней четыре парашюта, которые впоследствии передали сотрудникам компетентных правоохранительных органов Украины.

По сообщению пограничников, компетентными правоохранительными органами начато досудебное расследование по ст. 333 «Нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю», в рамках которого проводятся неотложные следственные действия.
ForUm

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