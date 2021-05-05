По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского среднемесячная температура апреля в Киеве составляла + 8,0 ° С, что на 2° С ниже климатической нормы.

Холоднее всего было 8 апреля, когда минимальная температура опустилась под утро до минус 0,5 ° С, а теплее - 30 числа, когда максимальная температура поднялась до +22,0 градусов.

Осадков на проспекте Науки выпало близко к норме - 45 мм, что на 3 мм больше средних многолетних показателей.